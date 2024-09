Tromba marina al porto di Ischia, navi bloccate: a bordo anche insegnanti pendolari Una tromba marina si è verificata all’esterno del porto di Ischia, nel Golfo di Napoli. Bloccate le navi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Foto Tg Procida

Tromba marina all'esterno del porto di Ischia. Traghetti e aliscafi sono rimasti bloccati ai moli dell'isola verde, nel Golfo di Napoli, impossibilitati a partire, a causa della tempesta che si è abbattuta in mare. A bordo delle navi anche diversi insegnanti pendolari che avrebbero dovuto far rientro a Procida e Napoli. Le immagini della tromba d'aria sono state pubblicate dal Tg Procida.

Napoli, sospesi i collegamenti per le isole

A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Campania, infatti, da questa mattina sono stati sospesi tutti i collegamenti veloci da Napoli per le isole e viceversa. La pioggia incessante sta provocando grossi disagi per gli spostamenti in tutta la regione. Le condizioni meteorologiche dovrebbero progressivamente migliorare nella giornata di domani, quando è previsto cielo soleggiato o poco nuvoloso a Napoli.

Nella tarda serata di ieri, invece, una vera e propria bomba d'acqua ha provocato grossi disagi nella città di Torre del Greco, dove le strade per alcuni minuti si sono trasformate in fiumi, trascinando anche le auto. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile, ma non si sono registrati feriti per fortuna. Intorno alle ore 21, di ieri, il maltempo si è abbattuto violentemente su gran parte della regione e ha provocato disagi a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove le abbondanti piogge hanno trasformato le strade in un fiume. Come testimoniano alcuni video pubblicati sui social, nella città corallina la forza dell'acqua ha trascinato con sé tutto quello che si trovava davanti, comprese le automobili; fortunatamente, non si sono registrate persone coinvolte.