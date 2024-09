Maltempo, a Torre del Greco le strade si trasformano in un fiume: auto trascinate dall’acqua Il temporale che ha colpito gran parte della Campania nella serata di ieri ha provocato disagi a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove le strade si sono trasformate in un fiume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il maltempo provoca disagi in Campania. Il temporale che nella serata di ieri, giovedì 12 settembre, intorno alle ore 21, si è abbattuto violentemente su gran parte della regione ha provocato disagi a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove le abbondanti piogge hanno trasformato le strade in un fiume. Come testimoniano alcuni video pubblicati sui social, nella città corallina la forza dell'acqua ha trascinato con sé tutto quello che si trovava davanti, comprese le automobili; fortunatamente, almeno al momento, non si registrano persone coinvolte.

Su tutta la Campania, dalle 18 di ieri e fino alle 18 di oggi, è in vigore un'allerta meteo di colore giallo. Come si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale:

Si prevedono precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni potrebbero essere anche intensi. Oltre alla criticità idrogeologica, l'avviso riguarda anche "venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche" e conseguente mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte

A Napoli, il Comune ha disposto la chiusura dei parchi, dei cimiteri e degli arenili cittadini, nonché del Pontile di Bagnoli.