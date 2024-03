Tribunale civile di Napoli disagi per gli avvocati alle notifiche per blocco sistema per un’ora Sistemi informatici bloccati per un problema alla rete questa mattina al Tribunale Civile di Napoli. Disagi per molti avvocati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grossi disagi questa mattina al Tribunale civile di Napoli per gli avvocati in merito alle notifiche a causa di un blocco del sistema. Secondo quanto apprende Fanpage.it, si sarebbe trattato di un problema relativo alla rete, che sarebbe durato dalle 8,30 circa fino alle 9,10, quando il servizio ha ripreso regolarmente. Sulla vicenda è intervenuto l'avvocato Riccardo Vizzino: "Già da tempo – afferma – segnaliamo le difficoltà per le varie categorie professionali relative al comparto giustizia a causa della mancanza di idonee misure di adattamento alla rivoluzione digitale. Il processo telematico, nato per imprimere un passo significativo verso la modernizzazione del sistema giudiziario, continua purtroppo ancora troppo spesso a creare disagi e problematiche di varia natura, ponendo in luce la sua natura deficitaria".

La segnalazione degli avvocati: "Bisogna potenziare il sistema digitale"

L'avvocato Vizzino, in un documento inviato al ministero della Giustizia e ai tribunali ha evidenziato:

"alcune delle criticità più frequenti e rovinose per la materia processuale, segnalate da coloro che interagiscono ordinariamente con tale contesto e che assurgono ad elemento impeditivo per il giusto processo di cui all’articolo 111 Costituzione, sono rappresentate dal lato “oggettivo”: dall’ inadeguatezza delle infrastrutture e dei relativi portali telematici, dall’inefficiente copertura di rete e dall’inidonea attribuzione del materiale lavorativo".

Nonostante i numerosi vantaggi associati all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel campo legale, processuale ed amministrativo – sostiene Vizzino – ci sarebbero ancora "molteplici problematiche e plurime negatività che attanagliano il comparto-giustizia, soprattutto nel territorio partenopeo, relativamente ad uno strumento avvertito come una fattuale panacea da un sistema recalcitrante". Tra queste, dotazione hardware non aggiornata, tempi lunghi per il caricamento delle pratiche, inefficienze dell'App "Note di diritto pratico", mancata copertura wifi. "In questa situazione – conclude provocatoriamente Vizzino – tutte la cause sono appellabili, perché le prove fatte in questo contesto non sono valide".