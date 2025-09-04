napoli
Treno deraglia nel Beneventano, interrotta la linea regionale tra Amorosi e Frasso

È stata interrotta la linea Caserta-Foggia, nel tratto tra Amorisi e Frasso (Benevento), a seguito di un incidente: un treno proveniente da Napoli si è scontrato con una gru. Non ci sono feriti.
La gru è finita sui binari, qualche attimo dopo è arrivato il treno. Impatto inevitabile, che ha causato il deragliamento del convoglio: nessun ferito, ma il tratto ferroviario tra Amorosi e Frasso della linea Caserta-Foggia è stato chiuso per consentire gli interventi del caso. È successo ieri, 3 settembre, tra le stazioni di Dugenta e Amorosi della linea regionale, in provincia di Benevento. A bordo del treno c'erano una trentina di persone, rimaste tutte illese.

Sul punto del deragliamento sono in corso i lavori dell'Altà Velocità Napoli-Bari. La dinamica è in fase di accertamento. Stando a quanto ricostruito, il mezzo d'opera, appartenente ad una ditta appaltatrice, sarebbe finito sui binari a causa di uno smottamento, proprio mentre era in arrivo il treno regionale proveniente da Benevento e diretto a Napoli (via Caserta). Già da ieri sono intervenuti sul posto i tecnici per il ripristino quanto prima della piena funzionalità della linea; RFI ha avvisato che è attivo il servizio con autobus e che, a causa dell'incidente, si sarebbero potute verificare limitazioni e cancellazioni per gli altri treni.

