Treno della Circum guasto, centinaia di passeggeri bloccati in stazione a Torre del Greco Si ferma il treno, centinaia di passeggeri ammassati sulla banchina in attesa del convoglio successivo: le immagini dalla stazione Circum di Torre del Greco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un guasto ad un treno della Circumvesuviana in direzione Sorrento ha creato il caos nel pomeriggio di oggi, con centinaia di passeggeri costretti a scendere nella stazione di Torre del Greco ed attendere quello nuovo: arrivo che poi gli stessi passeggeri hanno "accolto" con un lungo tributo di applausi, visto che a centinaia erano fermi sulla banchina, nonostante il gran caldo.

Le immagini da Torre del Greco

Il video, pubblicato dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", che da tempo segnala problemi e criticità lungo la linea, e che mostra la vicenda avvenuta nel pomeriggio di oggi, è diventato subito virale. Altri problemi sono avvenuti nelle stazioni immediatamente precedenti e successive quella di Torre del Greco, dove i passeggeri hanno atteso diverso tempo ammassati sulla banchina in centinaia prima che arrivasse il nuovo treno a bordo del quale proseguire il proprio viaggio in direzione di Sorrento.

Vallini (Usb): "Nessun miglioramento, il 17 giugno sciopero di 4 ore"

"Una situazione inaccettabile, si lotta per conquistare un posto in treno", ha spiegato Adolfo Vallini, sindacalista Usb, "gli utenti sono costretti a viaggiare peggio del bestiame e, purtroppo, le condizioni sono queste giornalmente. Come Usb, ad oggi, non vediamo alcun miglioramento nell'offerta commerciale di trasporto pubblico. Sono mesi che insistiamo", ha aggiunto Vallini, "per avere risposte concrete sulla manutenzione e sulla malagestione del personale. Due temi divenuti centrali per il rilancio e il potenziamento dei servizi all'utenza". E annuncia per il 17 giugno uno sciopero della durata di 4 ore.