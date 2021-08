Treno Circum investe e uccide una persona, tratta sospesa tra Ercolano e Torre del Greco Sospesa temporaneamente la tratta della Circumvesuviana tra Ercolano e Torre del Greco (Napoli): un treno ha investito e ucciso una persona nella mattinata di oggi, 23 agosto. Accertamenti in corso sulla dinamica della tragedia. L’Eav ha limitato la circolazione e istituito un servizio sostitutivo con autobus.

A cura di Nico Falco

Un treno della Circumvesuviana ha investito e ucciso una persona questa mattina nella tratta compresa tra Ercolano e Torre del Greco, nel Napoletano. Il convoglio è fermo nella stazione di Miglio d'Oro, ad Ercolano, e al momento la circolazione è limitata per consentire i rilievi e le indagini. A renderlo noto è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la Circumvesuviana.

Il treno interessato è quello delle 8:26, partito da Sorrento e diretto a Napoli. "I treni in partenza da Napoli per Sorrento – si legge in una nota diffusa dall'Eav – limiteranno ad Ercolano ed i treni da Sorrento a Poggiomarino limiteranno a Torre del Greco". È stato istituito un servizio sostitutivo con autobus, affidato ad A. M. Autoservizi Meridionali, per coprire la tratta al momento sospesa. "Gli autobus – informa ancora l'Eav – effettuano partenza da Ercolano Scavi per Torre del Greco, da Torre del Greco per Ercolano e da Ercolano Miglio d'Oro per i viaggiatori presenti sulla fermata".

Sull'incidente sono in corso accertamenti. Subito dopo l'allarme, lanciato dal macchinista, sono intervenuti i soccorsi, ma a quanto si apprende la vittima è stata travolta in pieno dal treno; all'arrivo dei sanitari non c'era ormai più nulla da fare, sarebbe stata uccisa sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia e per identificare la persona investita. Al momento non si esclude un gesto volontario, ma resta in piedi anche l'ipotesi di un incidente durante un tentativo di attraversare i binari mentre il convoglio era in arrivo.

Leggi anche A Napoli apre una stazione della metropolitana a mezzo servizio, incompleta e senza i treni nuovi

Pochi giorni fa un 58enne, fuggito da un centro di igiene mentale, aveva tentato il suicidio facendosi investire da un treno nei pressi di San Giorgio a Cremano (Napoli). L'uomo si era disteso sui binari all'arrivo del convoglio, ma per fortuna era rimasto illeso; erano intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, che lo avevano portato al Pronto Soccorso per i controlli del caso e successivamente nel centro da cui si era allontanato.