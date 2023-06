Trenitalia, dal 16 giugno si potrà andare da Roma agli Scavi di Pompei con il Frecciarossa Dal 16 giugno, i Frecciarossa da Roma arriveranno a Pompei ogni terza domenica del mese: prevista anche la navetta per lo spostamento dalla stazione agli Scavi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da Roma agli Scavi di Pompei con un Frecciarossa: è l'iniziativa di Trenitalia che ha varato gli orari estivi di nuovi treni, aggiungendo proprio la tratta che dalla Capitale porta fino alle rovine archeologiche della città pompeiana. L'annuncio è arrivato alla vigilia della presentazione della Trenitalia Summer Experience, che verrà presentata ufficialmente il prossimo 11 giugno. Diverse le corse aggiuntive e supplementari aggiunte ad hoc, in vista della stagione estiva ormai imminente.

Nel dettaglio, i due Frecciarossa da Roma a Pompei saranno istituiti nelle terze domeniche del mese a partire dal 16 giugno: arrivati a Pompei sarà poi attivo il servizio "Pompei Link", l'autobus che farà da navetta dalla stazione al Parco Archeologico. Ma non è l'unica novità: nei fine settimana ci saranno due Frecciarossa Torino-Napoli che fermeranno nelle località di Oulx e Bardonecchia, per gli amanti della montagna. Inoltre, implementati i Frecciarossa lungo la tratta Milano-Napoli, che si allungheranno fino in Cilento con le fermate aggiuntive di Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri. "Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend", ha spiegato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, "per questo abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione".