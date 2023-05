Tre rapine a mano armata in poche ore a Casalnuovo di Napoli: indagano i carabinieri Tre rapine in poche ore a Casalnuovo di Napoli, tutte a mano armata e con lo stesso modus operandi: caccia agli autori, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tre rapine in poche ore a Casalnuovo di Napoli, tutte a mano armata e tutte con un modus operandi simile. I carabinieri indagano per rintracciarne gli autori, probabilmente gli stessi per tutti e tre i colpi che si sono verificati, peraltro, a poca distanza non solo di tempo ma anche geografica. Fondamentali eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, le cui immagini potrebbero essere essenziali per ricostruire il tutto e fornire un'identità ai rapinatori, per ora ignoti.

Tre rapine in poche ore, tutte identiche per modalità

Il primo colpo è avvenuto attorno alle 19.30 su via Nazionale delle Puglie, quando due sconosciuti a mano armata hanno rapinato un passante, prendendogli un orologio di valore e 80 euro in contanti che aveva nel portafoglio. Dieci minuti più tardi, di nuovo su via Nazionale delle Puglie, sempre due sconosciuti armati di pistola hanno rapinato un automobilista, sottraendogli una collana d'oro. Passate poche ore, attorno a mezzanotte un terzo colpo: in viale dei Tigli, due persone con il volto coperto da un casco integrale hanno puntato la pistola contro un minorenne per rapinarlo di un iPhone 11, il cui valore commerciale è attorno ai 400 euro.

Indagini dei carabinieri di Casalnuovo

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo stanno ora cercando di dare un volto ed una identità ai due rapinatori che potrebbero essere gli stessi per tutti e tre i colpi. Ma nessuna pista è al momento escluso. Si cercano eventuali telecamere in zona che potrebbero aver ripreso il tutto. Non ci sono stati feriti, ma solo tanta paura per le tre vittime, tutte del posto e una delle quali minorenne.