video suggerito

Tre ragazzi feriti, un 17enne arrestato: sospesa la licenza ad un locale di Salerno Sospesa la licenza per un locale di Salerno dove, sabato scorso, tre giovani erano rimasti feriti in una rissa, che aveva portato anche all’arresto di un 17enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sospesa la licenza per un locale di Salerno dove tre giovani sono stati feriti durante una rissa, al termine della quale era stato arrestato un 17enne per il reato di tentato omicidio doloso e lesioni personali. La vicenda era accaduta sabato scorso: uno dei tre giovani feriti aveva riportato gravi ferite ed era finito ricoverato in ospedale in prognosi riservata; anche gli altri due ragazzi avevano riportato gravi lesioni, ma le loro condizioni di salute non erano state giudicate preoccupanti. A seguito dell'arresto, il 17enne era stato subito portato in via preliminare al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

La decisione di sospendere la licenza del locale è arrivata dalla Questura di Salerno, in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s.), ed è stato emesso per "eliminare in via preventiva possibili fonti di pericolo per la sicurezza pubblica". Provvedimento che è stato notificato questa mattina dai poliziotti della squadra amministrativa, a seguito delle attività di riscontro e di approfondimento necessari: la sospensione sarà operativa a partire da domani.