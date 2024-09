video suggerito

Tre giovani pestati in un locale nel Salernitano, uno è grave: 17enne arrestato per tentato omicidio Il 17enne, durante una serata in un locale del Salernitano, ha aggredito selvaggiamente tre giovani, ferendone uno gravemente: il minore è stato arrestato per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ha aggredito selvaggiamente tre ragazzi, ferendone uno gravemente: nel Salernitano, un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione risale alla notte del 14 settembre, in un locale sul litorale salernitano: per cause che sono ancora in corso di accertamento, al culmine di una lite per futili motivi, ha pestato selvaggiamente tre giovani. Uno di loro ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in ospedale in prognosi riservata; anche gli altri due ragazzi hanno riportato gravi lesioni, ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Successivamente alla brutale aggressione, anche grazie alla testimonianza delle vittime, che lo hanno riconosciuto, il 17enne – già gravato da precedenti penali – è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno e arrestato: per il minore si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli, in attesa che il gip del Tribunale dei Minori di Salerno si pronunci sulla richiesta di convalida dell'arresto avanzata dalla Procura dei Minori salernitana. Intanto, proseguono le indagini della Polizia di Stato per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e sull'identificazione di eventuali altri soggetti coinvolti nell'aggressione.