Tre incendi a Soccavo, 5 auto distrutte dalle fiamme: ipotesi dolosa Distrutte dalle fiamme 5 auto parcheggiate in strada a Soccavo. Tre diversi roghi. Non si esclude la pista dolosa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tre incendi nella notte a Soccavo, quartiere occidentale di Napoli. Tre diversi roghi esplosi a pochi minuti l'uno dall'altro in tre zone distinte, ma vicine. Tutte circostanze che portano i carabinieri, intervenuti sul posto, a non escludere la pista dolosa. Potrebbe esserci la mano dei piromani, insomma, dietro le fiamme che questa notte hanno distrutto 5 auto parcheggiate in strada nel quartiere napoletano. Tutte di proprietà di persone diverse e incensurate. Un gioco goliardico, forse, o un insano passatempo: al momento non è ancora dato saperlo. Quel che è certo è che l'episodio ha prodotto ingenti danni alle famiglie. Auto parcheggiate in strada divorate dalle fiamme, vetture che i napoletani usano tutti i giorni per andare a lavoro o portare a scuola i figli.

Le indagini dei carabinieri di Bagnoli

Questa notte, tra le strade del quartiere Soccavo di Napoli, i carabinieri sono intervenuti per 3 diversi incendi che hanno coinvolto complessivamente 5 auto. Il primo alle 2.40 in via Fabrizio Padula. Le fiamme hanno distrutto una Audi A3 e danneggiato una Citroen C2. Alle 3.00, in via Adriano, un incendio ha distrutto completamente una Renault Twingo e danneggiato una Volkswagen Golf. Alle 4.20, preda delle fiamme una Kia Picanto parcheggiata in via Giustiniano.

Tutti gli intestatari risultano incensurati. Non ci sono feriti. Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli e del Nucleo Radiomobile di Napoli per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare gli eventuali responsabili. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare elementi utili all'indagine.