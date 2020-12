Tre fratelli uccisi dal Covid nel giro di pochi giorni nel Comune di Pietrelcina, in provincia di Benevento, che diede i natali a San Padre Pio. La comunità piange la morte dei fratelli Pilla, strappati all'affetto dei loro cari nel giro di pochi giorni. Prima il decesso di Francesco, 77 anni, commerciante, poi quello del 90enne Nazzareno e, l'ultimo in ordine di tempo, Pellegrino, 85 anni, che dopo una vita da emigrante in Svizzera aveva deciso di tornare nel suo paese d'origine per trascorrere gli anni della pensione. I tre fratelli Pilla morti a causa del Coronavirus e vittime di un cluster familiare, avevano altri tre fratelli, già deceduti nel passato, ed altre tre sorelle che sono tuttora viventi.

Secondo i dati del 19 dicembre dell'Asl di Benevento, nel territorio sannita si sono registrati 36 positivi su 352 tamponi, dei quali 2 sintomatici e 34 asintomatici. Mentre si registrano 30 guariti. Non ci sono state vittime nelle ultime 24 ore. Anche se continua a preoccupare l'alto tasso di positività in percentuale ai tamponi eseguiti, pari al 10,2% in provincia di Benevento, più alto della media regionale che si attesta invece al 6,02%. Per questo motivo l'attenzione sulla provincia di Benevento resta molto alta. Il governatore Vincenzo De Luca, proprio per evitare una ripresa dei contagi durante le feste di Natale, con possibili nuove impennate della curva, all'inizio dell'anno prossimo, ha deciso di confermare la zona arancione in tutta la Campaniaanche per il periodo da oggi 20 dicembre a mercoledì 23 dicembre, per il quale il Governo nazionale aveva previsto invece la zona gialla. La decisione di De Luca, comunque, ha scatenato l'ira dei ristoratori e dei gestori dei bar di tutta la regione.