Tre 15enni contromano in motorino investono un carabiniere: tutti senza casco né patente

Giravano in motorino senza casco né patente, per di più contromano finendo per investire un carabinieri che aveva intimato loro l'alt. Nei guai tre quindicenni: il ragazzo alla guida è stato denunciato per poi essere riaffidato, assieme alle due passeggere di 14 anni, ai propri genitori. La vicenda è accaduta nel quartiere napoletano di Chiaia, nei pressi di Largo Ferrandina, nella notte appena trascorsa. Il carabiniere è finito al pronto soccorso per le ferite riportate nell'impatto.

I carabinieri di Chiaia erano impegnati nei consueti controlli delle strade del sabato sera, quando hanno notato il motorino con a bordo i tre giovanissimi arrivare contromano verso di loro ed intimando così l'alt per i controlli. Ma il 15enne alla guida, non solo non ha accostato ma ha anzi accelerato per tentare la fuga, finendo così per investire uno dei carabinieri. Tutti sono finiti così al suolo nell'impatto: sia i tre a bordo, sia il carabiniere che aveva intimato l'alt. L'altro militare dell'Arma presente è intervenuto fermandoli, impedendo che scappassero dopo essersi rialzati e soccorrendo il collega.

Dai controlli successivi, è emerso che il guidatore avesse appena 15 anni, mentre le due ragazze appena 14: il giovane, originario della zona del Cavone, è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché per guida senza casco, senza patente e contromano. Tutti e tre sono stati riaffidati ai genitori vista la loro giovanissima età. Per il carabiniere investito, accompagnato in pronto soccorso, una prognosi di tre giorni per le lesioni riportate nell'impatto.