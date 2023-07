Travolto dal suo trattore, Marciano Latorella muore dopo tre giorni in ospedale L’incidente si è verificato tre giorni fa a Taurasi, nella provincia di Avellino: l’uomo, 85 anni, è morto dopo tre giorni di ricovero in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente mortale con un trattore nella provincia di Avellino: un uomo di 85 anni, Marciano Latorella, è morto a Taurasi dopo tre giorni di agonia. L'incidente si è verificato, come detto, tre giorni fa: alla guida del suo trattore, l'anziano stava percorrendo una strada della cittadina irpina quando, improvvisamente, il pesante mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo. Come riporta Il Mattino, oggi è sopraggiunto il decesso: Marciano Latorella era stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi e lo hanno purtroppo portato alla morte.

Sull'incidente mortale che ha coinvolto l'85enne indagano i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. La salma di Marciano Latorella è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia per fare piena luce su quanto accaduto all'85enne.