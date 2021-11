Travolge e uccide 28enne in centro a Salerno: arrestato il giovane al volante È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per omicidio stradale il ragazzo al volante dell’auto che ha travolto e ucciso Luigi D’Ursio la scorsa notte in centro a Salerno. Il 28enne rimasto vittima dell’incidente lascia due figli e la moglie.

A cura di Redazione Napoli

È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari il giovane al volante dell'auto che la scorsa notte ha travolto e ucciso Luigi D'Urso attorno alle 2.00 di notte, all'incrocio tra Corso Garibaldi e via Arturo De Felice in centro a Salerno. Il ragazzo è rimasto ucciso sul colpo nell'impatto con l'auto all'incrocio, mentre guidava il suo due ruote. Inutile purtroppo ogni tentativo di soccorso da parte del personale sanitario giunto sul posto. Gran lavoratore, benvoluto da colleghi e amici, tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione per la drammatica e improvvisa scomparsa del giovane che lascia due figli piccoli e la moglie.

Il conducente è accusato di omicidio stradale

Il conducente coinvolto dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, la vittima aveva pochi minuti prima chiuso il ristorante dove lavorava poco distante dal luogo dell'impatto, l'osteria Nonna Maria di via Roma che è specializzata proprio in specialità tipiche della cucina della capitale.

La ricostruzione dell'incidente in cui è morto Luigi D'Urso

Come sempre stava tornando a casa in scooter, indossava il casco ma la violenza dell'impatto è stata fatale. Secondo quanto ricostruito il conducente ha impegnato l'incrocio con il semaforo giallo ad alta velocità e senza prestare attenzione. Una condotta alla guida che sarebbe stata fatale: forse sarebbe bastato che rallentasse all'incrocio semaforico per evitare una tragedia che, oltre a spezzare la vita di Luigi, lascerà un segno indelebile anche nella vita del ragazzo al volante.