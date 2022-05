Trattamenti anti cellulite in un centro senza autorizzazioni, arrivano i carabinieri del Nas Trattamenti anti cellulite in un centro senza autorizzazioni ad Avellino, chiuso un centro estetico abusivo a Caserta: vasta operazione dei carabinieri del Nas.

Due centri estetici completamente abusivi sono stati chiusi dai carabinieri del Nas a Caserta ed Avellino: operazioni che fanno parte di una vasta operazione avvenuta in tutta Italia e che ha visto ispezionate 793 strutture tra centri estetici e studi medici estetici, con 110 deferite e 33 persone denunciate, per un totale di 187mila euro di multe varie. In tutta Italia, sono stati sequestrati e sospesi otto centri estetici e tre studi medici ambulatori, tra abusivi e privi di requisiti. Due delle operazioni sono avvenute in Campania, tra la provincia di Caserta ed il capoluogo di Avellino.

A Caserta chiuso un centro di tre piani

I carabinieri del Nas di Caserta hanno chiuso una struttura distribuita su tre livelli che ufficiosamente era un centro estetico, ma che in realtà non aveva alcuna autorizzazione ufficiale. In questo caso è scattato il sequestro amministrativo di tutta l'area, con l'annessa chiusura: la struttura complessivamente ha un valore di circa 250mila euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire ad eventuali responsabilità di terzi.

Ad Avellino trattamenti anti cellulite senza esserne abilitati

Ad Avellino, deferite in stato di libertà la titolare ed una dipendente di un centro estetico cittadino per esercizio abusivo della professione: in particolare, nella struttura stavano effettuando un trattamento sottocutaneo ad una cliente senza averne i titoli abilitativi: sequestrata anche una fiala di fosfatidilcolina (utilizzata nei trattamenti di cellulite e quelli banalmente detti "sciogli-grasso"), alcune siringhe e carta monouso macchiata di sangue.