Trascina un cane al guinzaglio con lo scooter in centro a Napoli: la violenza in un video La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche un video di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Un cane al guinzaglio, trascinato da uno scooter: questa la scena che alcuni automobilisti si sono trovati ad osservare – e anche a filmare – in via San Giovanni a Carbonara, in centro a Napoli, a pochi passi dalla Stazione Centrale e che . La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche il video dell'accaduto: "Episodio denunciato. Le mie proposte su leggi dure per la tutela degli animali mai prese in considerazione dal Governo. In poche ore un cane maltrattato ed un cammello morto" ha detto il deputato, riferendosi anche a quanto accaduto a Fuorigrotta, dove un cammello è scappato dal circo ed è poi deceduto poco dopo.

"La cosa assurda – ha detto ancora Borrelli – è che questo sembra ormai essere un metodo ‘normale’ per portare il cane a spasso. Normale per dei trogloditi senza cuore né cervello a cui non bisognerebbe dare l’opportunità di prendersi cura di un animale domestico dato che non sono in grado neanche di badare a sé stessi. Quando ero ancora consigliere regionale feci introdurre una pena per chi detiene gli animali da affezioni in catene, quello era un là per prevedere leggi nazionali molto più severe per la tutela e la difesa degli animali. Messaggio che ad oggi nessuno ha colto. Cosa si aspetta? Questo ennesimo episodio, aggiunto a quello del cammello, ancora non dice nulla?".