Tram storico di Stefano De Martino potrebbe diventare uno show itinerante: l’ipotesi Il tram storico di Stefano De Martino potrebbe essere destinato ad attività culturali. Nella matricola 987 c’è il numero che richiama l’anno dello scudetto del Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il tram napoletano "987" degli anni ’30, comprato da Stefano De Martino

Il tram storico di Napoli comprato da Stefano De Martino potrebbe ospitare uno show itinerante o altre attività culturali. Tra le ipotesi circolate, infatti, c'è quella che il tram che ha quasi 100 anni, infatti, possa essere ristrutturato come palcoscenico itinerante, con la possibilità di abbassare una fiancata del vagone, trasformandola in un palco sul quale esibirsi per spettacoli di danza e cabaret, per diventare una sorta di trenino dello spettacolo, un tram dei sogni, o magari, chissà, un "Tram Bar Stella".

Solo un'ipotesi al momento, senza conferme ufficiali, ma che pure è circolata. Anche perché la realizzazione tecnica, con le modifiche da apportare al mezzo per poter tornare a viaggiare non è semplice, e bisogna ricevere l'omologa e l'autorizzazione dei tecnici del ministero dei trasporti. Potrebbe essere un progetto ambizioso, ma al momento resta solo un'idea, è bene ribadirlo, e la parola finale spetta sempre ai proprietari.

Il tram De Martino col numero dello scudetto del Napoli

Il tram di De Martino, è in comproprietà al 50 per cento con Riccardo Cassini, autore di "Bar Stella", il programma di successo in onda su Rai Due che ha per protagonista proprio il ballerino e showman napoletano, marito di Belen Rodriguez. Il tram, che risale agli anni '30, ha il numero di matricola "987", come anticipato da Fanpage.it, numero magico che richiama anche l'anno dello scudetto del Napoli di Maradona.

Attualmente è depositato presso lo stabilimento De Luca spa di Cancello Arnone, in provincia di Caserta, in attesa che sia realizzato un progetto di ristrutturazione. Di idee su cosa farne al momento ce ne sono tante, ma la decisione non è stata ancora assunta. E i desideri devono fare comunque i conti con le necessità tecniche di realizzazione dell'opera. Gli altri tre tram storici acquistati dalla De Luca e attualmente in fase di revampizzazione hanno già un destino prestabilito. Uno diventerà una pizzeria, con la possibilità di sfornare le pizze calde direttamente sul mezzo in movimento. Il secondo un bar-caffè e spritzeria. Il terzo, infine, sarà dedicato alla prevenzione donna.