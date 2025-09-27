Traghetto in avaria nel Golfo di Napoli: black out a bordo, trainato nel porto

La nave bloccata in mare a Napoli

Un traghetto per le isole del Golfo di Napoli è rimasto bloccato in mare in conseguenza di un'avaria; è stato raggiunto da un altro mezzo e sono partite le operazioni di traino verso il porto, sulla terraferma. Si tratta del Driade, della compagnia Caremar, partito dalle 17.35 da Calata Porta di Massa, a Napoli, e diretto prima a Procida e poi a Ischia.

Il guasto si sarebbe verificato mentre il traghetto era a poco più di un miglio di distanza dalla costa: ci sarebbe stato un black out che ha lasciato la nave senza propulsione. In soccorso sono arrivate la motovedetta CP 890 della Capitaneria di Porto di Napoli e un'altra nave, inviata dalla Caremar, il Naiade, e il rimorchiatore Tarentum. A bordo della Driade ci sono 69 passeggeri e 13 mezzi dell'equipaggio oltre a una dozzina di veicoli.