Tragedia sul lavoro ad Agerola, Andrea Acciarino muore travolto da un tir a 46 anni

L’uomo stava scaricando della merce per il caseificio presso il quale lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un tir: inutili i soccorsi, per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sulla morte di Acciarino è stata aperta un’inchiesta: disposta l’autopsia.