Tragedia sfiorata a Sarno, Comune in provincia di Salerno, dove nella mattinata presto di oggi, domenica 7 febbraio, un'auto ha sbandato ed è finita contro il gazebo di un bar in via Prolungamento Matteotti. Alla guida del veicolo c'era un uomo ubriaco. Le immagini sono state immortalate in un video pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas. Secondo le informazioni apprese il conducente del veicolo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro la struttura esterna coperta dell'esercizio commerciale, dove abitualmente vengono disposti tavoli e sedie per accogliere i clienti. La macchina l'ha centrata, distruggendola, per poi finire la sua corsa poco distante, contro un palo della luce.

Automobilista identificato e denunciato

Fortunatamente al momento dell'incidente non era presente nessuno e non sono rimaste coinvolte persone. Un dramma scampato quello di stamattina, il locale è infatti abitualmente frequentato da persone che vanno a fare colazione, inclusi tanti giovani. A dare l'allarme il gestore del bar, che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. nel frattempo alcuni residenti sono scesi in strada, richiamati dal rumore provocato dall'impatto. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono arrivati i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica del sinistro. Il conducente è stato identificato e denunciato. La stuttura è andata distrutta, la parte superiore è crollata.