Tragedia nella fattoria didattica a Giugliano, allevatore muore incornato dal vitello Un 62enne è deceduto questa mattina nella fattoria didattica Farm 9.1 di Giugliano in Campania (Napoli); sarebbe stato incornato da un vitello, inutili i tentativi di rianimazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un allevatore di 62 anni è deceduto questa mattina a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: sarebbe stato incornato da un vitello, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118, arrivato sul posto pochi minuti dopo la chiamata. La tragedia si è consumata nella fattoria didattica Farm 9.1, molto conosciuta in zona perché location di feste ed eventi privati ma anche di visite delle scolaresche.

L'uomo, a quanto si apprende, si trovava da solo nella fattoria al momento dell'incidente. È stato trovato già gravemente ferito da alcuni familiari, arrivati nella struttura successivamente, intorno alle 10 di oggi, 8 gennaio; era a terra, privo di sensi, e accanto a lui c'era il grosso vitello. I parenti hanno quindi allertato il 118 e pochi minuti dopo sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica della postazione Varcaturo dell'Asl Napoli 2.

Al primo esame il 62enne presentava gravi lesioni all cassa toracica, riconducibili con tutta probabilità ad una testata dell'animale. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare sul posto per circa 40 minuti ma alla fine hanno dovuto arrendersi e al medico presente non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso, intorno alle 11.