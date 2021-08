Tragedia in spiaggia, 50enne si accascia dopo il bagno e muore davanti ai nipotini La tragedia su una spiaggia di Baia Felice, nel Comune di Cellole, in provincia di Caserta. La vittima, un 50enne di Caivano, nel Napoletano, si è tuffato in mare per un bagno: una volta tornato a riva, ha cominciato a giocare con i nipotini, ma ben presto ha accusato un malore e si è accasciato sulla battigia.

A cura di Valerio Papadia

Un'altra giornata di relax che si è trasformata in tragedia, un altro dramma in mare in questa torrida estata sulle coste della Campania: un uomo di 50 anni è purtroppo deceduto oggi, venerdì 20 agosto, a causa di un malore in spiaggia. La vittima – un 50enne di Caivano, nel Napoletano – si trovava su una spiaggia di Baia Felice, frazione di Cellole, nella provincia di Caserta, dove si stava concedendo una giornata di relax con la famiglia. Dopo un tuffo in mare, il 50enne è tornato a riva e ha cominciato a giocare con i nipotini, ma ben presto si è accasciato sulla sabbia: l'uomo è stato soccorso dai bagnini di uno stabilimento attiguo e da un infermiere che si trovava in spiaggia, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sul posto i carabinieri e il magistrato del caso: la salma è stata portata all'istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta per gli esami del caso.

La tragedia odierna si è verificata non molto lontano da Pinetamare, località balneare di Castel Volturno, sempre nel Casertano, dove lo scorso 17 agosto un uomo di 56 anni, anche lui originario della provincia di Napoli, è morto in mare. Il 56enne si trovava in acqua quando è stato sorpreso dalla corrente e non è riuscito più a fare ritorno a riva, annegando. Inizialmente, si era diffusa la notizia che in mare ci fosse anche il nipote della vittima, un giovane di 25 anni, ma dopo attente ricerche dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera, i soccorritori sono arrivati alla conclusione che si trattasse di una segnalazione errata, dettata dalla confusione del momento.