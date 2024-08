Tragedia in Albania, Nicola Iorio muore a 19 anni: incidente con la moto d’acqua

Si chiamava Nicola Iorio, e aveva appena 19 anni, il giovane della provincia di Caserta deceduto a seguito di un incidente che si è verificato sabato, 17 agosto, a Velipoje, località turistica dell'Albania dove il ragazzo era in vacanza. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe rimasto gravemente ferito in uno scontro tra moto d'acqua; trasportato d'urgenza nell'ospedale di Scutari, sarebbe morto poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.

Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe, la cittadina del Casertano dove viveva il giovane, ha ricordato il 19enne con un post di cordoglio su Facebook, esprimendo solidarietà e vicinanza alla famiglia:

Con profondo dolore e grande tristezza, apprendo della tragica scomparsa del giovane Nicola Iorio, un nostro concittadino di appena 19 anni. Nicola è rimasto vittima di un terribile incidente nelle acque di Velipojë, in Albania, durante quella che doveva essere una vacanza spensierata. La notizia ha scosso profondamente la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Nicola. Il mio pensiero va a loro e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. In qualità di sindaco, mi rendo disponibile per offrire qualsiasi tipo di supporto alla famiglia in questo momento così difficile. La nostra comunità è unita nel dolore e pronta a sostenere chiunque ne abbia bisogno.