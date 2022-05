Tragedia ad Agropoli, uomo di 55 anni trovato morto sulla spiaggia: riconosciuto da un tatuaggio Si indaga per fare luce sulle cause del decesso del 55enne: sul corpo sarebbero state trovate delle ferite.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È avvolto dal mistero, ad Agropoli, nella provincia di Salerno, il ritrovamento del cadavere di un uomo di 55 anni: la vittima è A.M., già noto alle forze dell'ordine, appartenente alla comunità Rom della città del Cilento. Da una prima ricostruzione della vicenda, il cadavere del 55enne è stato ritrovato, poco dopo le 7 di questa mattina, venerdì 27 maggio, sul lungomare San Marco: il corpo dell'uomo, notato da un passante, galleggiava tra la spiaggia e gli scogli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne, nonché i carabinieri e la Guardia Costiera: la vittima non aveva con sé i documenti, ma è stato riconosciuto da un tatuaggio, dai suoi vestiti e dalla stampella che utilizzava per deambulare, ritrovati sulla spiaggia, non molto distante dal cadavere.

Sul cadavere è stata disposta l'autopsia

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Vallo della Lucania – competente sul territorio – che ha disposto l'autopsia sul corpo del 55enne: la salma è stata portata all'obitorio, dove nei prossimi giorni si procederà con gli esami del caso, che determineranno le cause della morte dell'uomo, ancora sconosciute. Da quanto si apprende, sul corpo sarebbero state trovate delle ferite, ma gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.