Tragedia ad Afragola, morto operaio di 43 anni: caduto dal terzo piano Un operaio di 43 anni è deceduto questa mattina ad Afragola (Napoli); sarebbe caduto dal terzo piano di un palazzo in costruzione.

A cura di Nico Falco

Un operaio è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di uno stabile ad Afragola, in provincia di Napoli; è avvenuto nella mattinata di oggi, 11 novembre, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Stando ai primi accertamenti l'uomo era al lavoro quando avrebbe perso l'equilibro; inutili i tentativi di soccorso: è morto sul colpo.

La tragedia poco dopo le 11 in via Roma, all'altezza dei civici 29/31. La vittima è un italiano di 43 anni, si trovava al terzo piano di uno stabile in costruzione. Sono in corso indagini per la ricostruzione dell'incidente; parallelamente, sono stati avviati gli accertamenti sull'inquadramento lavorativo dell'uomo.