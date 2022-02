Tragedia a Quarto, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo Il piccolo ha utilizzato un secchio rovesciato come scalino e si è sporto troppo dalla finestra: è ricoverato in prognosi riservata al Santobono di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

È ancora tutta da chiarire la tragedia che si è verificata ieri, mercoledì 2 febbraio, a Quarto, cittadina dei Campi Flegrei nella provincia di Napoli, dove un bambino di soli 3 anni è precipitato dal secondo piano di un edificio e si trova ora in condizioni gravissime. Ieri, in un'abitazione al secondo piano di un palazzo che sorge in via Casalanno, il piccolo ha utilizzato un secchio rovesciato come scalino e si è affacciato dalla finestra: per cause che sono ancora in corso di accertamento, però, il bimbo ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto. A scoprire la tragedia è stata la madre che, con l'aiuto di alcuni vicini di casa ha trasportato il piccolo al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove gli è stata diagnosticata una "frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale".

Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Santobono di Napoli

A causa delle gravissime condizioni di salute, il bimbo di 3 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano: il piccolo è ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora lacunosa in molti punti, e per stabilire eventuali responsabilità.

La vicenda ricorda quella del piccolo Samuele, il bambino precipitato dal terzo piano di un edificio in via Foria, a Napoli, nel settembre del 2021 e purtroppo deceduto. Per la vicenda, però, si trova in carcere Mariano Cannio, 38 anni, accusato di aver deliberatamente fatto cadere il bambino di sotto.