Oggi traffico bloccato in tutta Napoli e provincia: ingorghi e cantieri rallentano i veicoli Mattinata di caos a Napoli, bloccate da traffico, incidenti e allagamenti quasi tutte le strade d’accesso al Centro, sia dall’autostrada sia dalle strade comuni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Mattinata infernale a Napoli, dove il traffico ha paralizzato praticamente tutte le strade e le arterie che immettono nel capoluogo campano. Complice anche la pioggia e l'enorme afflusso di automobili che quotidianamente si immettono in città, la situazione è letteralmente collassata in vari punti del capoluogo partenopeo.

Basta consultare una qualunque mappa in Rete con il traffico in tempo reale per rendersi conto del disastro vero e proprio di questa mattina: procedendo da nord e in senso orario, il primo problema è tra Melito e la zona nord di Napoli, dove con la chiusura dell'Asse Perimetrale (chiuso praticamente da un mese a casa dei furti di guardrail) che passando per Scampia porta a Miano, ha visto il traffico "invadere" le strade cittadine di Mugnano e Melito, creando lunghe code proprio all'ingresso di Napoli Città.

La situazione traffico a Napoli nella mattinata del 9 maggio 2023

Caos anche tra Calata Capodichino e Corso Malta, dove al traffico già intenso che si registra ogni giorno, si registrano anche forti rallentamenti dovuti alla pioggia. Da est e sud, traffico intenso e due incidenti stradali hanno paralizzato l'ingresso in città sia dall'A3 Napoli-Salerno, dove si sono registrati oltre 2 chilometri di coda tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano Scavi, sia a Ponticelli-Barra, sempre in ingresso verso la città.

La pioggia ha anche causato l'allagamento dell'ultimo tratto dell'uscita dell'autostrada nei pressi di via Reggia di Portici, costringendo così gli automobilisti a rallentare ulteriormente e incolonnarsi per immettersi sull'arteria stradale che già quotidianamente fa registrare lunghe code essendo l'unico punto d'accesso di Napoli dalla provincia meridionale.

Male anche nei quartieri occidentali: traffico in tilt tra Fuorigrotta e Bagnoli in direzione di Chiaia, dove a sua volta si sono registrate lunghe code lungo la Riviera. Cantieri di ogni tipo, invece, riducono le corsie in zona Porto e al centro Storico. Infine, lunghe code in Zona Ospedaliera, all'uscita della Tangenziale, seppur senza incidenti di rilievo. Insomma, una mattinata infernale (l'ennesima) per chi è costretto a muoversi in automobile a Napoli.