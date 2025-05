video suggerito

Traffico in tilt il 1° maggio a Pozzuoli, denunciati 3 lidi balneari per feste abusive in spiaggia Tre eventi musicali con famosi dj su altrettanti lidi balneari di Pozzuoli avrebbero contribuito al traffico che ha causato il blocco stradale del 1° maggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, in provincia di Napoli, all'indomani del traffico in tilt registrato il 1° maggio lungo via Sibilla. Si tratta di imprenditori che avrebbero organizzato eventi musicali con la presenza di famosi dj senza alcun titpo di autorizzazione. Le indagini sono partite proprio dopo la vista delle impressionanti immagini del traffico impazzito, con un autentico blocco stradale a via Sibilla.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che in realtà durante la Festa dei Lavoratori ad intasare la circolazione stradale avrebbe contribuito anche l'organizzazione da parte di tre diversi lidi balneari di altrettanti eventi di musica, con la presenza di famosi dj, senza alcun tipo di autorizzazione. Una volta risaliti agli imprenditori, ovvero agli amministratori unici dei tre lidi, è stata loro notificata la denuncia per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, mancanza del certificato di agibilità, assenza della licenza prevista e per aver organizzato abusivamente eventi pubblici.

Lo scorso 1° maggio si era registrato, e non solo a Pozzuoli, un enorme afflusso di persone verso i principali lidi balneari: circostanze che però in alcuni casi come in quello della cittadina flegrea, avevano fatto insospettire gli inquirenti, che avevano indagato per capire se a causare il traffico potesse aver contribuito anche qualche altro fattore. Le immagini di strade bloccate anche nella zona del litorale domizio, altra meta molto ambita dai bagnanti, avevano fatto rapidamente il giro della Rete, così come quello delle spiagge stesse "invase" da migliaia di persone.