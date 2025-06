video suggerito

Sorpresi a rubare ai bagnanti sulla spiaggia delle Monache a Posillipo: denunciati 3 minorenni I tre minori, ieri, sono stati individuati dalla Polizia di Stato mentre rubavano ai bagnanti che affollavano la spiaggia delle Monache: i minorenni sono stati denunciati per furto aggravato.

A cura di Valerio Papadia

La spiaggia delle Monache a Posillipo (foto di repertorio)

È sicuramente uno degli scorci più suggestivi di Napoli e, per questo, uno degli spot più ambiti in estate per fare un tuffo in mare in una cornice paradisiaca: si tratta della spiaggia delle Monache a Posillipo, arenile pubblico che sorge proprio all'ombra di Palazzo Donn'Anna. Ieri, sabato 14 giugno, complici il weekend e le temperature già roventi, la spiaggia era molto affollata: tra di loro anche tre ragazzini, tutti minorenni, che hanno pensato di approfittare della confusione per rubare ai bagnanti.

I tre minori denunciati: uno aveva anche un coltello a serramanico

Proprio per assicurare la sicurezza, però, sull'arenile c'erano anche i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, impegnati in una serie di controlli predisposti dalla Questura per garantire il controllo dei luoghi balneari. I poliziotti, così, hanno sorpreso i tre minorenni a rubare e li hanno fermati: i tre sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso; uno di loro, inoltre, è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.