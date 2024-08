Traffico illecito di vestiti usati, sporchi e pericolosi se indossati: 50mila chili sequestrati a Napoli Il blitz della Polizia Locale e di Asia in un deposito alla periferia orientale del capoluogo campano: quattro uomini sono stati denunciati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Traffico illecito di abiti usati quello scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Napoli: gli agenti del Reparto Ambientale, unitamente al personale di Asia – la società che gestisce la raccolta dei rifiuti – hanno fatto scattare un blitz in un deposito situato a Ponticelli, alla periferia orientale del capoluogo campano, dove sono stati sequestrati 50mila chili di vestiti e calzature usati, mentre quattro uomini sono stati denunciati.

Le indagini, che si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno permesso agli agenti della Polizia Locale di individuare un deposito illecito in via Luigi Tammaro, all'interno del quale i quattro denunciati erano intenti a gestire illegalmente 50 tonnellate di indumenti e calzature usati. I vestiti, che venivano stoccati in centinaia di sacchi di plastica, non erano igienizzati e quindi considerati potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, quindi se indossati, nonché per l'ambiente.

Al termine delle operazioni, dunque, G.V., D.I.V., D.D.N. e T.C., rispettivamente 33, 27, 28 e 60 anni, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per la gestione non autorizzata di rifiuti e la creazione di una discarica abusiva. Proseguono le indagini della Polizia Locale di Napoli per identificare ulteriori responsabili e per risalire alla filiera del traffico illecito, che sembra avere ramificazioni anche oltre confine.