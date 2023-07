Traffico di reperti archeologici: recuperati monete, vasi e marmi per 3 milioni di euro Reperti archeologici provenienti dall’area dell’antica Cales, oggi vicino Calvi Risorta, nel Casertano, sono stati sequestrati in casa di privati cittadini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Reperti archeologici di vario tipo dal valore complessivo di tre milioni di euro, sono stati recuperati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, nell'ambito delle indagini, coordinate dalla IV Sezione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. I reperti erano in casa di 22 persone, sparse tra Campania, Puglia e Basilicata, tutte sottoposte a perquisizione.

Enorme il numero di reperti recuperati: 95 vasi antichi giudicati di valore inestimabili; 20 marmi, 300 tra vetri, bronzi ed altri reperti, per lo più risalenti al periodo tra l'VIII secolo avanti Cristo ed il II secolo dopo Cristo, e risalenti in massima parte alla città di Cales, la capitale del popolo degli Ausoni che si trovava non lontano dall'odierna Calvi Risorta. Enorme anche il numero di monete ritrovate: quasi 2mila, tutte risalenti al periodo che va tra il VI secolo avanti Cristo e l'VIII secolo dopo Cristo, alcune delle quali in oro e argento: ognuna di esse avrebbe fruttato circa 80mila sul mercato nero.

Recuperati anche gli strumenti come metal detector ed attrezzi da scavo, utilizzati per sottrarre i reperti dall'area: al termine delle perquisizioni, sono scattati i sequestri dei reperti archeologici, mentre i soggetti indagati sono stati denunciate per i reati di ricettazione e furto di beni culturali. Ma le indagini proseguono per capire se i furti avvenivano su commissione e se ci fossero altri complici che aiutavano a "piazzare" i pezzi sul mercato nero. Indagini che erano iniziate nei mesi scorsi dopo i primi riscontri di reperti archeologici portati fuori Italia in maniera clandestina, proprio per essere rivenduti all'estero attraverso "canali" compiacenti.