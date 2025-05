video suggerito

Traffico di cocaina tra Afragola, Cardito e Caivano: 5 persone arrestate La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina, nella provincia di Napoli, cinque persone: facevano parte di una banda dedita al traffico di droga, soprattutto cocaina.

A cura di Valerio Papadia

Blitz antidroga delle forze nelle prime ore di oggi, lunedì 12 maggio, tra Afragola e Cardito, hinterland a Nord di Napoli: gli agenti della Polizia di Stato, in particolare quelli del commissariato Afragola, hanno arrestato cinque persone, destinatarie di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Napoli, in quanto gravemente indiziate di far parte di una associazione a delinquere dedita stabilmente al traffico di sostanze stupefacenti, in particolar modo cocaina, messa in piedi, dal 2022, tra i Comuni di Afragola, Cardito e Caivano.

Le attività investigative, che hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dei cinque soggetti arrestati, sono state svolte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, mediante attività tecniche, nonché numerosi servizi di osservazione e controlli su strada operati dagli agenti. Inoltre, le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Il blitz di questa mattina si inserisce nella continua attività di controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.