Tra Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli non ci sarà nessuna riappacificazione dopo “Belve”

Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana ospite della trasmissione tv "Belve" e Francesco Emilio Borrelli, il più social dei parlamentari napoletani, non ci sarà alcuna riappacificazione "benedetta" dal programma di Raidue. Durante l'intervista di Francesca Fagnani alla tiktoker si è parlato anche dello scontro tra il parlamentare dei Verdi e la donna, culminato in una denuncia di Borrelli che è proseguita in un rinvio a giudizio per diffamazione e minacce continuate, in concorso col figlio della donna, Rosario Bianco. I due, secondo il capo d'accusa, con una serie ripetuta di video, avrebbero scatenato un clima d'odio contro il parlamentare.

Nell'intervista in Rai De Crescenzo parla con riluttanza del caso Borrelli. Ad un certo punto dice «togliamo da mezzo ‘o deputato», sottintendendo di non voler rischiare altre diatribe. Prima dice che vorrebbe farci pace, «stringergli la mano» e poi invece sostiene che dovrebbe essere proprio Borrelli a chiederle scusa. Di certo non avverrà né l'una né l'altra. Fanpage ha contattato il parlamentare napoletano che conferma di non aver alcun interesse né voglia a qualsiasi forma di riappacificazione stile tarallucci e vino.