Torre del Greco, volontari ripuliscono il mare: in acqua carcasse d’auto e motorini

Carcasse di auto e motorini, materassi, scarti dell'edilizia e tantissima plastica sono emersi dal mare di Torre del Greco, questa mattina, dove decine di volontari sono entrate in azione per ripulire i fondali della costa. Un'operazione spontanea di bonifica del litorale del Comune corallino, partita dai volontari dell'Associazione Eco Culturale che si sono concentrati sulla spiaggetta del ponte Agostinella, poco distante dalla zona di San Giuseppe alle Paludi.

La pulizia straordinaria dell'arenile ha avuto il patrocinio del Comune, che si è fatto carico di smaltire poi tutti i rifiuti raccolti a mare e sulla spiaggia dai volontari. Ripuliti, oltre alla battigia, anche gli scogli. Tra gli oggetti recuperati, oltre a tante carcasse di auto e motorini, anche un vecchio albero di Natale.

Un grazie per la partecipazione mi sento di rivolgerlo ai tanti ragazzi presenti, ai volontari giunti dalla zona e non solo, alla gente che anche con piccoli gesti ha inteso supportare l'iniziativa e ai consiglieri comunali Antonio D'ambrosio , Gaetano Frulio e Domenico Maida per la fattiva presenza.