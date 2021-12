Torre del Greco, scontri tra tifosi e polizia dopo la partita: sette agenti feriti, due arresti I tifosi di casa hanno inseguito quelli avversari scortati dalla polizia nel tentativo di aggredirli: sono così nati scontri con le forze dell’ordine che cercavano di allontanarli.

A cura di Valerio Papadia

Si è disputata nella serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco la partita tra la squadra di casa, la Turris, e il Taranto, compagine della città pugliese, valevole per il campionato di Serie C. Al termine della partita, però, si sono verificati momenti di tensione, vere e propri scontri, tra i tifosi della squadra di casa e le forze dell'ordine. Terminato il match, infatti, alcuni tifosi della Turris hanno raggiunto i mezzi dei tifosi tarantini mentre si dirigevano al casello autostradale di Torre del Greco e mentre venivano scortati dagli agenti del IV Reparto Mobile e da quelli del locale commissariato della Polizia di Stato.

In piazza Martiri d'Africa, i supporter della Turris, con i volti travisati e armati di bastoni, bottiglie e pietre, si sono avvicinati ai mezzi che trasportavano i supporter avversari, intenzionati ad aggredirli. Quando i poliziotti hanno cercato di frapporsi, i tifosi locali hanno opposto resistenza, aggredendo gli agenti con caschi e cinghie; nel parapiglia che si è generato, però, i poliziotti sono riusciti a bloccare due dei tifosi facinorosi. Si tratta di Antonio Perone e Mattia Casciello, entrambi 35 anni e tutti e due già noti alle forze dell'ordine, che sono stati arrestati resistenza, violenza, lesioni a Pubblico Ufficiale; sono stati sequestrati anche due bastoni (uno in ferro, l'altro in legno) un casco integrale e un piattello in acciaio. Negli scontri sono rimasti feriti sette agenti della Polizia di Stato.