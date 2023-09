Torre del Greco, ragazzina 16enne picchiata in strada: pugni in faccia e botte sul corpo L’aggressione in via Cappella degli Orefici a Torre del Greco. La ragazzina ha riportato numerose ferite. Medicata all’Ospedale Maresca. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ragazzina di 16 anni aggredita con brutale violenza in strada ieri sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La giovane è stata picchiata probabilmente da più persone che l'hanno colpita con violenza a mani nude. Pugni in faccia, labbra spaccate, botte su tutto il corpo. La piccola, subito soccorsa e portata all'Ospedale Maresca del comune corallino, ha riportato numerose ferite: un trauma contusivo facciale alle regioni destra e sinistra del volto, edemi facciali regione destra e sinistra, edema al labbro superiore, escoriazioni alle dita della mano destra, una ferita ed ecchimosi al braccio destro. Lesioni che il personale sanitario ha giudicato guaribili in una settimana.

Indagano i carabinieri di Torre del Greco

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Torre del Greco Capoluogo, che sono intervenuti in via Cappella degli Orefici dopo aver ricevuto la segnalazione di una minore aggredita. Si tratta di una 16enne del posto, che sarebbe stata aggredita da più persone, le quali sono al momento ancora in fase di identificazione.

La ragazzina portata all'Ospedale Maresca

La 16enne, come detto, è stata subito portata all'ospedale Maresca, dove le sono state prestate le prime cure mediche del caso. Sono ancora in corso le indagini per comprendere la dinamica e identificare i responsabili. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire quanto avvenuto e per individuare e identificare i responsabili della violenta aggressione.