Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine – A.E. le sue iniziali – è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, con le accuse di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e lesioni. Il 32enne, in preda all'alcool, ha improvvisamente dato in escandescenze e si è barricato in casa, in un edificio in vico Annunziata: dietro segnalazione, sul posto sono arrivati i poliziotti del locale commissariato e quelli del commissariato della vicina Torre Annunziata. Alla vista degli agenti, il 32enne ha cominciato a lanciare oggetti dalla finestra nella loro direzione, colpendone uno.

A quel punto, i poliziotti hanno deciso di intervenire e hanno fatto irruzione nell'appartamento: qui, sono stati minacciati dal 32enne, che li ha aggrediti con un coltello: fortunatamente, nessun agente ha riportato gravi conseguenze. Dopo una breve colluttazione e non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo, grazie anche all'utilizzo dello spray capsicum (comunemente indicato come spray al peperoncino) in dotazione. Il 32enne è stato così arrestato e portato in commissariato, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Nel cuore di Napoli, qualche settimana fa, invece, alcuni poliziotti sono stati aggrediti con un punteruolo. In corso Umberto I, i poliziotti sono intervenuti dietro segnalazione di un uomo che lanciava sassi contro le vetrine dei negozi: alla vista degli agenti, l'uomo li ha aggrediti con un punteruolo; per fortuna, nessuna conseguenza per gli uomini delle forze dell'ordine. L'uomo, un 39enne con precedenti, è stato così arrestato.