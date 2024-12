video suggerito

Toro incorna allevatore nel Cilento, 38enne grave in ospedale Un allevatore di 38 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso con ferite a torace e addome: è stato incornato da un toro a Montecorice (Salerno).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il toro, di sua proprietà, lo avrebbe aggredito, gli si sarebbe avventato contro e lo avrebbe colpito senza un'apparente ragione: ricostruzione ancora in corso, per il grave ferimento di un allevatore di 38 anni, ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. È accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, a Montecorice, comune da poco più di 2.500 abitanti in Cilento.

L'uomo si trovava al lavoro, in località San Donato, all'interno di un recinto dei bovini. L'animale lo avrebbe caricato all'improvviso, colpendolo con violenza al busto. Il 38enne è riuscito ad allertare i soccorsi, poco dopo è arrivato il 118 da Roccadaspide. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: il toro gli aveva provocato profonde ferite all'addome e al torace. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno organizzato il trasporto in ospedale.

Per ridurre i tempi di intervento, che sarebbero stati allungati anche dalla difficoltà dei mezzi su gomma di raggiungere la zona particolarmente impervia, è stato utilizzato l'elisoccorso: l'uomo è stato caricato con un verricello e l'elicottero è ripartito alla volta dell'ospedale di Salerno, dove i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli e la Polizia Municipale per la ricostruzione della dinamica. Accertamenti sono in corso per capire i motivi che hanno scatenato la reazione del toro.