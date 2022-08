Tornano balneabili tratti di mare a Sorrento e Sant’Agnello, i batteri in acqua rientrati nei limiti

Il mare di Sorrento nei due tratti off-limits da 11 giorni torna balneabile:

i parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) risultano rientrati nei limiti di legge. Le zone interessate erano ‘Marina Grande lato Est' a Sorrento e di ‘Punta San Francesco' a Sant'Agnello. Il via libera arriva dall'Arpac, l'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania, che ha analizzato i campioni di acque prelevati l'altro ieri.

Il divieto era scattato a seguito dei temporali che si sono abbattuti il 9 agosto scorso e che hanno causato lo sversamento direttamente in mare delle acque di alcune condotte di raccolta. Adesso, i parametri microbiologici risultano rientrati nei limiti di legge. L'Arpac ne ha informato gli enti locali competenti.

Restano invece sconsigliati ai bagni e oggetto di attenzione, prosegue l'Arpac, i tratti di mare denominati ‘Purgatorio' a Meta di Sorrento e ‘Vico Equense', nel comune omonimo, dopo ulteriori prelievi risultati non conformi, effettuati anch'essi giovedi' scorso. Nella nota diffusa dall'Agenzia si precisa che "i risultati sono stati tempestivamente comunicati entro 48 ore dallo svolgimento dei prelievi stessi", replicando così alle polemiche sollevate da più parti su una presunta attesa dei dati che avrebbe causato disagi alle attività turistiche dei due centri della penisola sorrentina.

Il sindaco sorrentino, Massimo Coppola, sulla base delle nuove analisi dell'Arpac, che hanno certificato il rientro dei parametri microbiologici nei limiti di legge ha firmato l'ordinanza con la quale revoca il divieto di balneazione a Marina Grande:

Come è noto, i precedenti rilievi erano stati effettuati nelle stesse ore in cui un nubifragio di eccezionale intensità ha colpito a più riprese Sorrento e la penisola sorrentina. Come previsto, la tregua meteo di queste ore ha portato la situazione alla normalità superando le anomalie registrate nei giorni scorsi.