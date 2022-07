Sorrento, vietato fare il bagno a Marina Grande: “Batteri fecali oltre la norma” Ordinanza del sindaco Massimo Coppola: “Provvedimento temporaneo, da domani nuovi controlli dell’Arpac”. Indagini sugli scarichi fognari a mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Concentrazione di batteri fecali oltre la norma", vietato fare il bagno temporaneamente a Sorrento, nell'area di Marina Grande lato est. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Coppola numero 209 del 16 luglio 2022. "Un caso isolato", specifica il provvedimento del primo cittadino, arrivato a seguito del prelievo di campioni di mare fatto dall'Arpac, l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Campania, nella giornata del 13 luglio scorso. Già avviate le indagini per individuare l'origine della fonte inquinante. Già domani, lunedì 18 luglio, l'Arpac ripeterà i controlli. Le analisi dell'agenzia regionale, comunicate il 15 luglio, hanno evidenziato, infatti, il superamento dei limiti sia "per gli enterococchi intestinali (406 Mpn/ per 100 ml di acqua su un massimo di 200) che per l’escherichia coli (2005 Mpn su un limite di 500)".

L'Arpac: "Superati i limiti per i batteri"

Nel corso del 2022, l'Arpac ha eseguito campionamenti nei mesi di aprile, maggio, giugno, con risultati delle analisi sul contenuto

della carica batterica sempre notevolmente inferiori ai valori limite in ogni punto della rete di monitoraggio. Il valore relativo al prelievo effettuato al Capo di Sorrento del 13/07/2022 risulta "isolato e comunque superiori ai limiti normativi", specifica l'ordinanza sindacale.

L'Arpac ha comunicato con nota del 15 luglio "l’esito sfavorevole dei risultati delle analisi effettuate sul campione prelevato in data 13 luglio 2022 nell’acqua di balneazione contraddistinta dal Codice: IT 015063080005 Marina Grande lato EST, con conseguente divieto di balneazione fino a nuova comunicazione".

Indagini della Gori sugli scarichi fognari

Il Comune ha allertato i tecnici della GORI, l'azienda idrica, per l’identificazione delle cause qualora derivassero da problematiche al sistema fognario. Già da domani, l'Arpac potrà ripetere il campionamento. Nelle more dei nuovi risultati il sindaco ha emanato l’ordinanza di:

"divieto temporaneo di balneazione dello specchio d’acqua, come da allegata comunicazione ARPAC, contrassegnato dal codice del punto di prelievo così individuato: IT015063080005 (Marina Grande lato EST) ed avente le seguenti coordinate – Inizio Log. 14,36721 Lat. 40,62801; Fine Log. 14,36205 Lat. 40,62920 – con riserva di adottare il provvedimento di revoca del suddetto divieto qualora i risultati delle anali delle acque effettuate dall’ARPAC risulteranno favorevoli".

A Sorrento nelle ore più calde stop alle carrozze coi cavalli

Il sindaco Coppola ha emanato anche un altro provvedimento: il divieto di circolazione, sul territorio comunale di Sorrento, nelle ore più calde della giornata, alle carrozzelle trainate da cavalli. Lo prevede un'ordinanza sindacale emanata per garantire il benessere animale, in occasione dell'innalzamento delle temperature di questi giorni. Il provvedimento sarà in vigore fino al 15 settembre prossimo, dalle ore 12.30 alle 15.30, e dispone che, tra un giro turistico e il successivo, si effettui una sosta di riposo di almeno 15 minuti. Nello specifico, si tiene conto che il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è un animale particolarmente sensibile alle temperature elevate: pertanto, a causa delle eccezionali e frequenti ondate di calore, sussiste la necessità di disporre di misure urgenti di salvaguardia al fine di tutelarne la salute.