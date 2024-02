Tornano a casa e trovano tre donne che la svaligiano, scatta la rissa: due arrestate, la terza in fuga col bottino Accade a Palma Campania, nella provincia di Napoli, dove padre e figlia, tornati a casa, hanno sorpreso tre donne intente a svaligiarla. Due malviventi sono state arrestate dai carabinieri: è caccia alla complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La porta d'ingresso spalancata, rumori inconfondibili e fasci di luce che guizzavano in camera da letto. Questa la scena che un uomo e una donna, padre e figlia, si sono ritrovati davanti una volta tornati a casa, a Palma Campania, nella provincia di Napoli: dentro il loro appartamento tre donne, che stavano afferrando tutti gli oggetti di valore possibili.

Quando le tre malviventi – a volto scoperto, il sacco con il bottino appena arraffato tra le mani – si sono accorte della presenza dei proprietari, sono scattate verso l'uscita: mentre una di loro è riuscita a scappare con la refurtiva, le altre due ladre hanno ingaggiato una colluttazione con i proprietari. Alcuni vicini di casa, udito il trambusto, sono accorsi in aiuto di padre e figlia, ma ciononostante le due ladre sono riuscite a scappare.

All'esterno del palazzo, però, le due ladre hanno trovato ad attenderle i carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola, prontamente intervenuti sul posto dopo essere stati allertati: per le due donne – una 29enne e una 21enne, entrambi residenti nel campo nomadi di Secondigliano – è scattato l'arresto per furto in abitazione; sono in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice. Proseguono le indagini dei militari dell'Arma per rintracciare la terza complice, che è riuscita a fuggire.