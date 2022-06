Torna il Reggia Express, il treno storico che collega Napoli con la Reggia di Caserta Il treno storico che collega la Stazione Centrale di Napoli alla Reggia di Caserta ritornerà in servizio il prossimo 26 giugno.

A cura di Valerio Papadia

Sta per tornate in servizio il Reggia Express, il treno storico che collega Napoli alla Reggia di Caserta, complesso museale Patrimonio dell'Umanità Unesco che, ogni anno, è tra i più visitati in Campania. Il treno storico, grazie al quale i passeggeri potranno essere catapultati in un'altra epoca e raggiungere il palazzo reale di Caserta progettato da Luigi Vanvitelli, tornerà infatti in esercizio la prossima domenica, 26 giugno. Il treno partirà dalla Stazione Centrale di Napoli alle ore 10, per arrivare alla stazione di Caserta alle ore 10.40. Il viaggio di ritorno è previsto invece alle 17, con arrivo nel capoluogo campano alle 17.30; per l'occasione, i soli viaggiatori del treno storico, su decisione del Ministero della Cultura, potranno usufruire di un biglietto ridotto del costo di 10 euro per visitare la Reggia di Caserta (compreso il Parco Reale e il Giardino Inglese). I biglietti del treno sono invece acquistabili online, nelle stazioni oppure a bordo, senza nessuna maggiorazione.

Perché il Reggia Express è un treno storico

Il Reggia Express è composto da carrozze di tipo Centoporte e Corbellini. Le prime vennero inaugurate nel 1928 e rimasero in esercizio fino agli anni Ottanta; le seconde, invece, entrarono in esercizio a cavallo tra i Quaranta e i Cinquanta e anch'esse furono utilizzate fino agli anni Ottanta. Il Reggia Express, e più in generale i treni storici, sono una iniziativa promossa da Acamir (Agenzia campani mobilità infrastrutture e reti) e da Fondazione Ferrovie dello Stato per favorire la riscoperta del territorio attraverso il turismo ferroviario.