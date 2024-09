Torna il Pomigliano Jazz 2024: ecco chi suonerà nel weekend in provincia di Napoli

video suggerito

Dal 6 al 9 settembre torna il Pomigliano Jazz 2024: alla Circumvesviana della città campana si esibiranno artisti come Daddy G, Gianluca Petrella e Theon Cross.

A cura di Redazione Napoli

Daddy G dei Massive Attack

Dal 6 al 9 settembre si terrà la XXIX edizione del Pomigliano Jazz, uno dei Festival di riferimento della stagione estiva campana, che da anni porta in Regione alcuni dei musicisti più famosi e acclamati al mondo, evolvendosi così come fa il genere. Sarà, come ormai siamo abituati, una formula itinerante, che dopo i concerti di luglio – quelli alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile e all’Anfiteatro romano di Avella e i 3 eventi speciali al tramonto sul Vesuvio – chiuderà con quattro giorni di concerti alla Stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco, realizzate in collaborazione con EAV che è temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di manutenzione sulla tratta Napoli-Baiano.

Sarà, quindi, la stazione vuota di Pomigliano a trasformarsi in uno spazio in cui ascoltare concerti, dj set, e poter vedere performance artistiche e la mostra "Sound Stories", con alcune aree che "saranno utilizzate per una fruizione speciale, con allestimenti ad hoc, per far convivere gli spazi solitamente usati dai viaggiatori con la presentazione di progetti artistici e performance musicali" come si legge nel comunicato. Insomma, il festival servirà a risemantizzare alcuni degli spazi della Campania (come già fatto con il cono del Vesuvio) virandone il significato in musica e in jazz, in particolare.

Tutti gli artisti che si esibiranno

A Pomigliano, quindi, andranno in scena tanti progetti: dal dj set di Daddy G (Massive Attack) al concerto del londinese Theon Cross con il musicista greco Nikos Ziarkas, dall’ImperfecTrio di Roberto Gatto al Cosmic Renaissance di Gianluca Petrella, passando per gli omaggi a Tony Williams di Claudio Romano con Antonio De Luise e Giulio Martino e a Salvatore Piscicelli di Pierpaolo Capovilla, alla guida di un inedito quintetto con Marco De Falco, Sabrina Carnevale, Flavio Dapiran e Agostino Mennella. E ancora, il progetto Guru di Marcello Giannini e Salvatore Rainone con i visual di Daniele Rosselli e il trio del sassofonista Luigi Di Nunzio con Vincenzo Lamagna e Stefano Costanzo. In programma anche l’esibizione dell’Orchestra del Ritmo e dell’Improvvisazione – ensemble di circa di 100 studenti di 14 istituti scolastici campani, nato dal progetto “Young Jazz Lab”, promosso dalla Fondazione Pomigliano Jazz e finanziato dall’assessorato all’Istruzione della Regione Campania nell’ambito di “Scuola Viva” – che chiuderà questa edizione.

Cosmic Renaissance (ph Emanuele Meschini)

I biglietti per il Pomigliano Jazz 2024

I biglietti per assistere agli eventi di Pomigliano Jazz sono disponibili sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket e nei principali punti vendita regionali. Per i ragazzi under 25 sono previsti biglietti a prezzo ridotto. Info prevendita: tel. 081 5934001 – www.azzurroservice.net. Qui il programma del Pomigliano Jazz 2024 alla stazione della Circumvesuviana in Viale Giuseppe Luraghi:

Venerdì 6 settembre, dalle ore 20.30 – ingresso 15 euro

LUIGI DI NUNZIO Trio

ROBERTO GATTO ImperfecTrio

THEON CROSS

Sabato 7 settembre, dalle ore 22.30 – ingresso 20 euro

GURU

DADDY G dj set (Massive Attack)

Domenica 8 settembre, dalle ore 20.30 – ingresso 15 euro

CLAUDIO ROMANO The Dark Side of Tony Williams

GIANLUCA PETRELLA Cosmic Renaissance

CAPOVILLA – DEL FALCO La vita segreta di Salvatore Piscicelli, cineasta e regista

Lunedì 9 settembre, dalle ore 19.30 – ingresso gratuito

YOUNG JAZZ LAB: concerto ORCHESTRA DEL RITMO E DELL’IMPROVVISAZIONE