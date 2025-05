video suggerito

Torna dal Messico a Napoli con 6 tirapugni con taser incorporato: sequestrati Aveva nascosto nel bagaglio sei tirapugni dotati di taser, in grado cioè, di emettere scosse elettriche: sequestrate, l’uomo era tornato dal Messico a Napoli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

I tirapugni con taser sequestrati

Era rientrato dal Messico a Napoli con sei tirapugni con taser incorporato, ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dagli agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che li hanno così sequestrati. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. L'operazione è stata svolta dai finanzieri della Compagnia di Capodichino unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 1 SOT Napoli Capodichino.

L'uomo aveva nascosto le sei armi nel proprio bagaglio: tornato dal Messico, aveva fatto scalo a Roma Fiumicino per poi raggiungere l'Aeroporto di Capodichino. Qui però è incappato nei controlli degli agenti, che hanno perquisito il bagaglio scoprendo all'interno le sei armi, i tirapugni dotati di taser, in grado cioè di emettere scosse elettriche ad alto voltaggio all’impatto con il malcapitato. Sequestrate sul posto, l'uomo si è così beccato una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. "L’operazione conferma l’efficace sinergia tra l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e la Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto ai traffici illeciti", fanno sapere in una nota congiunta finanzieri e agenti doganali.

I tirapugni con taser incorporato scoperti da Finanza e Dogana a Capodichino