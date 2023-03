Torna a splendere la Fontana del Gigante sul Lungomare di Napoli: illuminata e di nuovo in funzione L’intervento di restauro e rifunzionalizzazione della fontana è stato finanziato dal Comune di Napoli e realizzato in collaborazione con Abc: è costato 226mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Torna a risplendere una delle fontane più belle di Napoli, sicuramente quella che si affaccia sul panorama più suggestivo: stiamo parlando della Fontana del Gigante, che sorge sul Lungomare, affacciata sul Golfo e sul Vesuvio. La fontana è stata restaurata dal Comune di Napoli, in collaborazione con Abc: costo dell'operazione, 226mila euro. Nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, è tornata a zampillare ed è stata illuminata, così che anche di notte possa offrire una vista suggestiva a cittadini e turisti.

"È un simbolo che si trova in un luogo iconico della città, la bellezza di Napoli è straordinaria e le sue fontane sono parte di questa bellezza. Stiamo facendo un piano di recupero e di rifunzionalizzazione di tutte le fontane storiche. Questo è un primo passo importante e ringrazio l'Abc per il grande lavoro messo in campo" ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

"Siamo felicissimi di questa collaborazione con il Comune – ha invece affermato Alessandra Sardu, presidente di Abc – perché in questo modo l'azienda si mette al servizio dei cittadini. Questa è soltanto una delle 14 splendide fontane monumentali di cui Abc si prende cura e per noi è un grandissimo onore perché significa che Abc è davvero l'azienda al servizio della città".

La storia della Fontana del Gigante

Risalente al XVII secolo, la Fontana del Gigante fu commissionata da Don Antonio Alvarez di Toledo e fu realizzata da Michelangelo Naccherino e Pietro Bernini (autore della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma e padre di Gian Lorenzo, anche lui noto scultore, ndr). La collocazione originario della Fontana del Gigante era a un'estremità di piazza del Plebiscito, dove comincia via Cesario Console: la fontana fungeva infatti da orpello per il Palazzo Reale.

Rimossa da piazza del Plebiscito nel 1815, per quasi 70 la fontana non ha avuto una collocazione, fino a quando, nel 1882, venne posta nei pressi del palazzo dell'Immacolatella, nella zona del molo piccolo al Porto. Questa sistemazione durò poco: la Fontana del Gigante venne spostata nuovamente nel 1886. Nel 1889 venne quindi collocata nella Villa del Popolo (parco pubblico che sorgeva nei pressi di via Marina), ma questa sistemazione non piacque ai napoletani. Soltanto all'inizio del XX secolo, nel 1905, la fontana venne posta nella sua attuale collocazione, sul Lungomare, nel Borgo Santa Lucia, all'intersezione tra via Partenope e via Nazario Sauro.