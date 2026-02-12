Topo morto nella pentola alla mensa della scuola elementare: nell’istituto arrivano carabinieri e Asl

È accaduto oggi, prima di pranzo, in un istituto scolastico comprensivo di San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli. Il topo morto è stato sequestrato dai carabinieri.

Il pensiero a Ratatouille, famosissimo film di animazione della Pixar, potrebbe venire spontaneo se non fosse che la vicenda è alquanto spiacevole: un topo morto è stato trovato in una pentola nella mensa di una scuola elementare nella provincia di Napoli. La storia arriva da San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri della locale stazione, intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 12 febbraio, sono intervenuti nell'istituto comprensivo "G. Costantini" su segnalazione del dirigente scolastico.

Il topo morto è stato sequestrato

Stando a quanto ricostruito finora, poco prima della somministrazione del pranzo ai piccoli studenti della scuola primaria, una addetta della società che si occupa della refezione scolastica ha trovato il topo morto all'interno di una pentola; naturalmente, nessuno degli alunni ha consumato il pasto. Nell'istituto scolastico, oltre ai carabinieri della locale stazione, sono intervenuti anche i militari dell'Arma del Nas di Napoli e il personale dell'Asl Napoli 3 Sud del distaccamento di Marigliano per tutti gli accertamenti del caso; i carabinieri hanno proceduto anche al sequestro del topo morto.