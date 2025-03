video suggerito

Tony Colombo assolto, il mondo neomelodico esulta: “E ora subito un concerto” Dopo l’assoluzione piovono auguri e inviti per Tony Colombo e Tina Rispoli. Per il cantante neomelodico la richiesta è soprattutto una: ricomincia coi concerti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

«La verità viene sempre a galla» è il commento alla sentenza di assoluzione dalle accuse di riciclaggio e concorso esterno in camorra che campeggia sui canali social del cantante Tony Colombo e Tina Rispoli, il reuccio delle serenate neomelodiche di strada e la moglie dal passato pesante, vedova del boss degli Scissionisti Gaetano Marino, sposata col siciliano nel 2019.

Ipotesi d'appello e altri procedimenti giudiziari (ce n'è uno per Tina Rispoli, non per Colombo) non tangono la felicità della coppia: il loro inferno giudiziario era iniziato nell'ottobre 2023 col clamoroso arresto e si è concluso venerdì 7 marzo 2025 con la sentenza che li ha assolti entrambi, confermando le condanne per molti imputati, fra i quali Vincenzo Di Lauro, rampollo del capoclan Paolo, alias Ciruzzo ‘o milionario (20 anni di carcere) e Raffaele Rispoli, fratello di Tina, che dovrà scontare 16 anni e 8 mesi di reclusione.

Tony Colombo è sempre stato considerato uno dei cantanti più talentuosi del panorama neomelodico che collega Napoli e la Sicilia, da molti suoi supporter è considerato sotto questo punto di vista "l'erede" del primo Nino D'Angelo. E oggi il mondo neomel esulta alla sua scarcerazione, visto che da ieri il 38enne può tornare a fare ciò che ha sempre detto di amare di più: cantare. Tanti gli artisti di quel filone di serenate e cerimonie che gli fanno gli auguri a mezzo social: Giusy Attanasio scrive «L'abbiamo sempre saputo! Finalmente, l'incubo è finito». Esternazioni di felicità di altri nomi noti come Gianni Celeste, Nancy Coppola, Emiliana Cantone, Ivan Granatino, Fabiana Ruggiero, Nando De Marco.

I talk show televisivi si contendono l'esclusiva della coppia assolta

E ora? Molti si chiedono quale sarà il futuro. Tony Colombo prima dell'arresto aveva annunciato una serie di concerti natalizi nei palazzetti dello sport, eventi che saltarono per evidenti cause di forza maggiore. Molti chiedono anzitutto quando tornerà on stage. Del resto l'artista siciliano negli anni ha mostrato di saper giostrare bene gli eventi che riguardano la sua vicenda artistica e quella personale.

A quanto apprende Fanpage ci sarebbero conduttori di talk show televisivi nazionali che si sarebbero fatti subito avanti per ascoltare le prime parole della coppia appena assolta. Finora Colombo e Rispoli hanno detto ovviamente pochissimo, ringraziando soprattutto i loro avvocati, Sergio Cola, Alfredo Sorge e Andrea Imperato. Molti ovviamente chiedono di ricominciare con gli eventi live. «Ritorna a farci stare bene con le tue poesie, bentornato» si legge su Instagram. Un altro fan è ancora più esplicito: «Posate i microfoni, è tornato il re».