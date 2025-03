video suggerito

Sentenza Tony Colombo e Tina Rispoli, assolta la coppia. La prima reazione: "La verità viene sempre a galla" Assoluzione per il cantante Tony Colombo e per la moglie Tina Rispoli. I due erano accusati di aver collaborato col clan Di Lauro. Gli avvocati: "Soddisfatti".

Sentenze di assoluzione e scarcerazione immediata per Tony Colombo e Tina Rispoli: siamo arrivati all'ultima tappa dell'iter processuale che vede coinvolti i due coniugi insieme a Vincenzo Di Lauro, figlio del boss di Secondigliano Paolo alias Ciruzzo ‘o milionario, lo storico capo del cartello criminale di Napoli nord, da tempo in carcere. I due erano accusati di avere attivamente collaborato con Di Lauro nelle attività imprenditoriali e finanziarie del gruppo di camorra di Secondigliano, in particolare nell'affare della fabbrica di sigarette clandestina allestita ad Acerra, nel Napoletano.

Come si è arrivati all'assoluzione di Tony e Tina

La sentenza del gup di Napoli Ivana Salvatore è giunta al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato: lui, cantante neomelodico, al secolo Antonino Colombo lei, nome completo Immacolata Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, sono stati assolti dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione finalizzata alla produzione di sigarette di contrabbando. Al termine della requisitoria il pm aveva chiesto per entrambi una condanna a 9 anni di carcere.

Il pronunciamento ha determinato l'immediata scarcerazione (i due erano agli arresti domiciliari da qualche mese). Esultanza tra parenti e conoscenti di Tony e Tina alla notizia dell'assoluzione piena. Ci sono anche altri procedimenti giudiziari ancora in corso per Tina Rispoli, indagata dalla Dda per il reato di riciclaggio.

Numerosi gli altri imputati condannati: per Vincenzo Di Lauro condanna a 20 anni e 4 mesi; 16 anni e 8 mesi per Raffaele Rispoli, fratello di Tina; 14 anni per Raffaele De Natale; 13 anni di reclusione per Diego Leone; 13 per Umberto La Monica; 11 per Alessandro e Gennaro Nocera.

Esprimono soddisfazione gli avvocati del cantante siciliano, "re" delle serenate notturne alle sposine (il suo cavallo di battaglia ha come titolo "Ti porto all'altare"): «La sentenza fuga ogni dubbio ma la carriera di Colombo ha subìto un duro contraccolpo» dichiarano i legali Sergio Cola, Alfredo Sorge e Andrea Imperato.

Le prime parole di Tony Colombo e Tina Rispoli dopo l'assoluzione

La prima reazione della coppia è affidata ai social di Colombo che ora può usare liberamente i suoi canali, in primis Instagram. Scrive sotto ad una foto in cui riferisce della notizia dell'avvenuta assoluzione: Ringraziamo gli avvocati per la difesa. La verità viene sempre a galla». Stessa dichiarazione sul profilo Ig della consorte. È possibile – apprende Fanpage.it – che nei prossimi giorni i due produrranno un video da pubblicare sui social per spiegare questa fase.

La storia giudiziaria di Colombo e Rispoli

Tony e Tina vennero arrestati dal Ros, il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, il 17 ottobre 2023 insieme ad altre 25 persone, tra cui Di Lauro, figlio del capoclan Paolo. Motivo? Una articolata indagine anticamorra guidata dai sostituti procuratori antimafia Maurizio De Marco e Lucio Giugliano e riguardante le attività imprenditoriali e finanziarie del clan un tempo egemone a Secondigliano. Le indagini, iniziate nel 2017, sono durate 4 anni. Lo scorso 31 gennaio il cantante era stato scarcerato e posto ai domiciliari a Gaeta, idem la moglie, ora ai domiciliari a Miturno.