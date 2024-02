“Toglimi la multa”, e picchia i vigili urbani: arrestato, è ai domiciliari Era andato al comando della Municipale per chiedere gli venisse cancellata una multa, ma ha finito per aggredire gli agenti al loro rifiuto ed è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Voleva che i vigili gli togliessero la multa: e, di fronte al rifiuto da parte degli agenti della Municipale, li ha prima aggrediti verbalmente e poi fisicamente all'interno del comando. Tra le persone ad essere raggiunte dall'impeto di rabbia dell'uomo, un 47enne di Angri, nel Salernitano, c'era anche la dirigente del comando di Polizia Municipale locale e presente sul posto in quel frangente e anche lei aggredita come gli altri. Alla fine per lui sono scattate le manette da parte della stessa Municipale e dei Carabinieri di Angri, in flagranza di reato, beccandosi anche una denuncia per quanto aveva appena fatto: il 47enne è stato quindi portato ai domiciliari in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Tutto è avvenuto ad Angri, in provincia di Salerno, nella mattinata di ieri lunedì 19 febbraio. Qui, un uomo del posto di 47 anni si è recato negli uffici del Comando della Polizia Municipale di Angri, pretendendo che gli togliessero una multa che aveva ricevuto. Ma di fronte al rifiuto degli agenti, l'uomo ha iniziato ad agitarsi: prima ha aggredito verbalmente il personale della Municipale presente, poi è passato all'aggressione fisica vera e propria. A farne le spese anche la dirigente del comando, presente in quel momento. A quel punto, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli stessi agenti della Polizia Municipale di Angri e dai Carabinieri del posto: il 47enne, che vive nella stessa Angri, è stato quindi portato agli arresti domiciliari, e deve rispondere ora di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e violenza e minaccia a pubblico ufficiale.